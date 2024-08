Un grave episodio di violenza sessuale è al centro delle indagini dei carabinieri e della Procura di Rimini.

Stupro di gruppo su una sedicenne a Rimini

La vittima, di appena 16 anni, ha raccontato agli inquirenti di essere stata stuprata e poi abbandonata in strada da due uomini, che le avrebbero anche fatto assumere sostanze stupefacenti. È stata la stessa giovane, in evidente stato confusionale, a chiedere aiuto e a denunciare la violenza. Le autorità, sotto la guida del sostituto procuratore Davide Ercolani, stanno ora cercando di far luce su quanto accaduto.

La denuncia della ragazza

La ragazza, ricoverata in ospedale, avrebbe riferito di non avere ricordi chiari di quanto successo, proprio a causa della droga che avrebbe ingerito. I primi accertamenti medici avrebbero confermato la violenza sessuale, portando all’attivazione del “codice rosa”, protocollo specifico per la tutela delle vittime di abusi.

Aperto un’indagine per violenza sessuale di gruppo

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, la giovane avrebbe organizzato un incontro serale con i due uomini, con i quali avrebbe poi consumato stupefacenti. Le autorità non escludono che questo caso possa essere parte di un fenomeno più ampio di sfruttamento sessuale di minori, facilitato dal web, come riportato dall’Ansa. La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo per violenza sessuale di gruppo pluriaggravata.