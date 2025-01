Rinascita a Scampia: il progetto di riqualificazione delle Vele

Il sindaco Manfredi annuncia il via ai lavori per la costruzione di nuovi edifici a Scampia.

Il progetto di riqualificazione delle Vele di Scampia

La città di Napoli si appresta a vivere una trasformazione storica grazie al progetto di riqualificazione delle Vele di Scampia. Il sindaco Gaetano Manfredi ha recentemente annunciato l’avvio dei lavori, che prevedono la costruzione di dodici nuovi edifici destinati ad accogliere oltre 430 famiglie entro il 2027. Questo intervento rappresenta non solo un’opportunità di sviluppo urbano, ma anche un segnale di speranza per un quartiere che ha vissuto anni di degrado e difficoltà.

Un’operazione senza tensioni

Il sindaco ha sottolineato come le operazioni siano state condotte in sinergia con la Municipalità e il Comitato Vele, evitando momenti di tensione e contrapposizione. Questo approccio collaborativo ha permesso di gestire il delicato processo di sgombero delle ultime undici famiglie, un passo necessario per avviare la rinascita del quartiere. Manfredi ha espresso gratitudine verso tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni locali alle forze dell’ordine, per il lavoro svolto in questi mesi.

Un tributo alle vittime e un nuovo inizio

Il sindaco ha anche ricordato le vittime del tragico crollo avvenuto a luglio, sottolineando come questa tragedia abbia rafforzato la determinazione a restituire dignità al quartiere. La revisione del cronoprogramma, concordata con la Prefettura e le altre istituzioni, ha accelerato il processo di sgombero e ha permesso di avviare la costruzione degli edifici in parallelo, garantendo così una risposta rapida alle esigenze di sicurezza e abitabilità.

Sinergia istituzionale e comunitaria

La sinergia tra le istituzioni, il mondo del volontariato e le parrocchie ha giocato un ruolo fondamentale in questo processo di riqualificazione. Lavorare insieme per il bene della comunità ha permesso di affrontare le sfide con maggiore efficacia e di costruire un futuro migliore per i residenti di Scampia. La riqualificazione delle Vele non è solo un intervento edilizio, ma un progetto di rinascita sociale e culturale che mira a restituire ai cittadini un luogo dignitoso in cui vivere.