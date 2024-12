Rinviata la sentenza per il duplice omicidio dei carabinieri in Calabria

Il duplice omicidio dei carabinieri

Il tragico evento che ha visto la morte dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, avvenuto lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria a Scilla, continua a far discutere. I due militari furono uccisi in un agguato che ha scosso l’intera nazione, evidenziando la gravità della situazione legata alla criminalità organizzata in Calabria. Questo omicidio, avvenuto nel 1993, è stato parte di una serie di attentati che hanno colpito le forze dell’ordine, creando un clima di paura e insicurezza.

La decisione della Corte di Cassazione

La Sesta sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Pierluigi Di Stefano, ha recentemente preso una decisione significativa, annullando la sentenza di condanna per i presunti responsabili del duplice omicidio. Giuseppe Graviano, boss di Brancaccio, e Rocco Santo Filippone, legato alla cosca Piromalli di Gioia Tauro, erano stati condannati all’ergastolo nel 2023 dalla Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria. Tuttavia, la Corte ha ritenuto necessario un rinvio, aprendo la strada a nuovi sviluppi nel processo.

Le implicazioni del rinvio

Il rinvio della sentenza rappresenta un momento cruciale nella lotta contro la ‘Ndrangheta e la criminalità organizzata in generale. Gli avvocati difensori dei condannati hanno accolto con favore la decisione, sottolineando la necessità di un processo equo e giusto. D’altra parte, le famiglie delle vittime e le forze dell’ordine esprimono preoccupazione per il protrarsi di una situazione che sembra non trovare mai una conclusione. Questo rinvio potrebbe avere ripercussioni significative non solo per i coinvolti, ma anche per l’intera comunità calabrese, che attende giustizia da troppo tempo.