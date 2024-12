Rinviate a giudizio due ex funzionarie penitenziarie per associazione a delin...

Angela Paravati e Simona Poli accusate di concorso esterno in associazione per delinquere e altri reati

Il caso di Catanzaro: accuse gravi per due ex funzionarie

Il gup di Catanzaro ha deciso di rinviare a giudizio Angela Paravati, ex direttrice della casa circondariale di Catanzaro, e Simona Poli, comandante della Polizia penitenziaria, entrambe accusate di concorso esterno in associazione per delinquere. Le accuse nei loro confronti non si limitano a questo: Paravati è anche accusata di reati di falso, evasione, falsità ideologica e corruzione. Il processo si svolgerà il prossimo 28 gennaio, mentre per altri imputati che hanno scelto il rito abbreviato, l’udienza è fissata per il 29 gennaio.

Le accuse e il contesto del processo

Secondo l’accusa, Paravati e Poli avrebbero facilitato l’attività di due gruppi criminali all’interno del carcere, i quali si dedicavano allo spaccio di droga e alla circolazione di telefonini e sim card. Questo scenario inquietante è emerso grazie all’indagine condotta dai pubblici ministeri Veronica Calcagno e Anna Chiara Reale, che hanno coinvolto un totale di 77 persone, tra cui agenti della penitenziaria, detenuti e familiari di detenuti.

Il ruolo della polizia penitenziaria e la complicità interna

Le indagini hanno rivelato che all’interno della struttura penitenziaria di Catanzaro si erano formati due distinti gruppi criminali: uno dedicato allo spaccio di stupefacenti e l’altro allo smercio di sim card e telefonini. Gli inquirenti sostengono che tali attività illecite avvenissero con la complicità di alcuni operatori della polizia penitenziaria e di familiari dei detenuti, i quali provvedevano a rifornire i gruppi con droga e dispositivi di comunicazione. Questo grave quadro di corruzione e illegalità solleva interrogativi sulla sicurezza e sull’integrità del sistema penitenziario.