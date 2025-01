Rinvio a giudizio per omicidio colposo plurimo dopo tragedia in montagna

Tragedia in alta montagna

Il , una tragica valanga ha spezzato la vita di tre aspiranti guide alpine durante un’uscita di scialpinismo. L’incidente è avvenuto vicino al colle della Tsanteleina, al confine tra Italia e Francia, in un’area nota per la sua bellezza ma anche per i rischi legati alle condizioni meteorologiche. La procura di Aosta ha avviato un’inchiesta che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per Matteo Giglio, guida alpina di 51 anni, accusato di omicidio colposo plurimo.

Le vittime e il contesto dell’incidente

Le vittime sono Lorenzo Holzknecht, 38 anni, campione di scialpinismo, Sandro Dublanc, 43 anni, maestro di sci, ed Elia Meta, 36 anni, finanziere del Sagf. Questi uomini, appassionati di montagna, si trovavano in un contesto di alta difficoltà, dove la preparazione e la prudenza sono fondamentali. L’incidente ha suscitato un’ondata di commozione e riflessione sulla sicurezza nelle attività di montagna, evidenziando la necessità di un’adeguata formazione e di attrezzature appropriate.

Le accuse e le indagini

Secondo il pubblico ministero Giovanni Roteglia, ci sono due profili di colpa che riguardano Giglio: il mancato utilizzo di zaini con sistema airbag da valanga e una modalità di discesa che avrebbe potuto essere più prudente. Nonostante la guida abbia sostenuto che il distacco della neve sia avvenuto a causa del passaggio di Dublanc su un accumulo di neve ventata, le indagini hanno rivelato che non è possibile determinare con certezza la causa della valanga. Questo ha portato a una revisione della richiesta iniziale di archiviazione, in seguito all’emergere di nuove prove, tra cui dati satellitari e testimonianze.

Le implicazioni legali e morali

Il caso ha sollevato interrogativi non solo legali, ma anche morali, riguardo alla responsabilità degli istruttori di scialpinismo. La figura della guida alpina è centrale nella sicurezza degli escursionisti, e la sua responsabilità è oggetto di dibattito. La comunità degli appassionati di montagna si interroga su come migliorare la sicurezza e prevenire tragedie simili in futuro. La richiesta di rinvio a giudizio rappresenta un passo importante per fare luce su quanto accaduto e per garantire che simili incidenti non si ripetano.