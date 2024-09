Risposta di Thomas Ceccon riguardo Federica Pellegrini: "Per me, non significa nulla".

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Thomas Ceccon ha affermato che il suo eroe sportivo è Rafael Nadal, nonostante sia un tennista e non un nuotatore come lui. Ceccon ha lodato il continuo spirito combattivo di Nadal anche quando le cose si mettono male. Tuttavia, quando gli è stato domandato cosa pensasse della nuotatrice Federica Pellegrini, ha risposto freddamente che non aveva alcun legame con lei e che non avrebbero interagito. Ha ammesso di averla ammirata per il suo allenamento, ma non oltre. In risposta a queste parole, Federica Pellegrini non ha commentato direttamente, ma suo marito, Matteo Giunta, ha risposto indirettamente attraverso una storia su Instagram in cui non ha nominato Ceccon. Ha sottolineato l’importanza del rispetto nello sport e nella vita, e ha dichiarato che senza il rispetto, anche una vittoria olimpica non significa nulla.