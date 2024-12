Ritrovamento di resti umani a Eglio: la ricerca della donna dispersa

Un’esplosione devastante a Eglio

Un’esplosione ha scosso la tranquillità del comune di Molazzana, in provincia di Lucca, tra sabato e domenica scorsa, portando alla distruzione di una villetta e alla disperazione di una famiglia. La tragedia ha colpito in particolare la comunità locale, che si è unita per supportare le operazioni di soccorso e ricerca. La villetta apparteneva a Kai En Chang, una donna di 52 anni originaria di Taiwan, e a suo marito Seetoh Kwok Meng, 68 anni, di Singapore. Mentre il corpo del marito è stato rinvenuto il 22 dicembre, la ricerca della moglie è proseguita per giorni, fino a oggi, quando sono stati scoperti resti umani compatibili con quelli di una donna.

Le operazioni di ricerca

Le operazioni di ricerca sono state condotte dai carabinieri, supportati da un’unità cinofila del nucleo di Bologna. Il cane Bayla, addestrato per la ricerca di tracce ematiche, ha giocato un ruolo cruciale nel rinvenimento dei resti. I soccorritori, dopo aver seguito la traccia indicata dall’animale, hanno trovato ciò che si presume possa appartenere alla donna dispersa. Tuttavia, è importante sottolineare che saranno necessari ulteriori esami per confermare l’identità dei resti. La presenza del medico legale Stefano Pierotti sul luogo del ritrovamento sottolinea la gravità della situazione e l’importanza di procedere con cautela.

Il dolore di una comunità

La notizia del ritrovamento ha suscitato un’ondata di emozioni tra i residenti di Eglio e nelle comunità circostanti. La tragedia ha colpito non solo la famiglia della donna dispersa, ma anche tutti coloro che conoscevano la coppia. La comunità si è mobilitata per offrire supporto e conforto ai familiari, dimostrando una solidarietà che è fondamentale in momenti di crisi. La speranza di ritrovare Kai En Chang viva si è affievolita, ma il desiderio di dare un degno riconoscimento alla sua memoria rimane forte. Le indagini proseguono per comprendere le cause dell’esplosione e per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.