Un conflitto che infiamma il talent show

La tensione tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri ha raggiunto livelli mai visti nel talent show Amici. Dopo una prova di danza intitolata “staffetta di stili”, le due maestre hanno dato vita a un acceso dibattito, che ha coinvolto non solo loro, ma anche le ballerine della scuola. La Celentano, nota per il suo approccio rigoroso e critico, ha lanciato accuse di disonestà nei confronti della Lettieri, che ha risposto con frecciatine e provocazioni.

Le accuse volano tra le due maestre

Durante il daytime di Amici andato in onda il 24 ottobre, Alessandra ha convocato le sue allieve, Alessia e Chiara, per discutere i voti assegnati dalla Lettieri. Con un tono passivo-aggressivo, ha messo in discussione la trasparenza della classifica stilata dalla collega, affermando che i suoi voti erano più equi e onesti. “Se vengo accusata di disonestà, mi aspetto che dall’altra parte non venga fatta esattamente questa cosa”, ha dichiarato la Celentano, sottolineando la sua esperienza nel settore.

La risposta di Deborah Lettieri

Non si è fatta attendere la risposta di Deborah, che ha convocato le ballerine per esporre il suo punto di vista. In un gesto provocatorio, ha finto di non ricordare il nome della Celentano, accennando ironicamente al famoso cantante Adriano Celentano. “La mia è stata una prova provocatoria”, ha affermato, difendendo la sua metodologia di valutazione. Lettieri ha criticato la Celentano per cercare di far passare la sua soggettività come oggettività, affermando che ogni insegnante ha il proprio stile e approccio.

Questa rivalità non solo ha acceso gli animi all’interno della scuola, ma ha anche scatenato reazioni sui social media, dove i fan di Amici si sono divisi tra sostenitori delle due maestre. La situazione si fa sempre più tesa e gli spettatori sono ansiosi di vedere come si evolverà questo conflitto. La danza, che dovrebbe essere un momento di espressione e creatività, si trasforma in un campo di battaglia tra due forti personalità.