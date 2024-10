Roma, 20enne ferito a colpi di arma da fuoco: si indaga

Potrebbe esserci un regolamento di conti, alla base della tremenda aggressione a colpi di arma da fuoco, avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a Velletri, nella provincia di Roma.

Roma, 20enne ferito alle gambe dagli spari: l’aggressione

Ad avere la peggio, è stato un ragazzo di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, il quale è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco mentre si trovava all’interno di un Suv insieme al fratello. Il 20enne era seduto sul sedile del conducente, quando due uomini gli si sono avvicinati a bordo di uno scooter. Il passeggero del mezzo a due ruote, a volto coperto, ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco nella direzione dell’automobile. Alcuni proiettili hanno fatto centro, pur non colpendo aree vitali. Le ferite alle gambe sono state descritte come molto profonde.

Roma, 20enne ferito alle gambe dagli spari: ipotesi regolamento di conti

Il 20enne, una volta allertati i soccorsi, è stato accompagnato in ospedale. Arrivato in clinica in codice rosso, il giovane è stato medicato. Il fratello, in auto con lui al momento dell’aggressione, sarebbe invece illeso. I carabinieri stanno indagando sulla vicenda: non si esclude che possa essersi trattato di un regolamento di conti.