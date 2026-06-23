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Roma, donna presa a pugni al volto al Pigneto: aggressore in fuga

Roma, donna presa a pugni al volto al Pigneto: aggressore in fuga

(Adnkronos) - Aggredita con dei pugni al volto da uno sconosciuto che poi è fuggito. Vittima della violenza, avvenuta nella notte tra sabato e domenica nel quartiere Pigneto a Roma, una donna di 48 anni che ha poi sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Torpignattara. Trasportata in codi...

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Aggredita con dei pugni al volto da uno sconosciuto che poi è fuggito. Vittima della violenza, avvenuta nella notte tra sabato e domenica nel quartiere Pigneto a Roma, una donna di 48 anni che ha poi sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Torpignattara. Trasportata in codice giallo all’ospedale San Giovanni, la donna ha ricevuto una prognosi di 7 giorni.

 

A fornire ulteriori dettagli sull’accaduto, chiedendo anche la collaborazione dei cittadini per individuare il responsabile, è stata un’amica della vittima attraverso un gruppo Facebook di quartiere in cui si sottolinea come “l’intervento degli abitanti del quartiere è stato salvifico” anche perché “da mesi si ripetono episodi episodi simili a danno delle donne”.

 

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