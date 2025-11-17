Roma: Gasparri, 'compleanno Verdone sia permanente così lo avremmo sempre sindaco'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Sono tentato di presentare una proposta di legge per rendere permanente il compleanno di Verdone. Così Roma potrebbe avere un sindaco che ama la città e che è ben voluto dai cittadini, che ne apprezzano l'intelligenza e la cultura. E cos&ig...

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – "Sono tentato di presentare una proposta di legge per rendere permanente il compleanno di Verdone. Così Roma potrebbe avere un sindaco che ama la città e che è ben voluto dai cittadini, che ne apprezzano l'intelligenza e la cultura. E così eviteremmo di avere sindaco Gualtieri che, in realtà, si è rivelato, purtroppo, in maniera tragica, un interprete di fantasia, forse addirittura superiore a Verdone".

Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Rivedo ogni tanto il video in cui descrive i lavori di consolidamento della Torre dei Conti – prosegue – che poi è crollata causando anche una vittima. Gualtieri, quindi, ha sbagliato previsioni e dovrebbe essere chiamato a rispondere di quanto è avvenuto alla Torre dei Conti e di altri problemi della città. Mentre Verdone, in quanto a buon senso ed amore per la Capitale, è imbattibile".

"Buon compleanno a Verdone, ma magari il suo genetliaco durasse tutto l'anno lo potremmo avere in Campidoglio sempre. Per lui sarebbe un sacrificio, ma per Roma il suo buon senso e la sua umiltà sarebbero una risorsa superiore agli errori ed ai limiti che hanno caratterizzato l'opera di Gualtieri", conclude.