Roma in piazza contro l'omofobia: una manifestazione per i diritti

Una folla di quasi mille persone si è riunita per chiedere diritti e dignità per la comunità LGBTQ+

Una risposta collettiva all’aggressione

Le immagini strazianti di Sthepano e Matteo, vittime di un’aggressione omofobica a Roma, hanno scosso l’opinione pubblica e mobilitato la comunità. Nella giornata di oggi, quasi un migliaio di persone si sono riunite in Piazza Malatesta, alla periferia della Capitale, per manifestare contro la violenza e per chiedere una ferma presa di posizione da parte della politica. La manifestazione è stata caratterizzata da bandiere arcobaleno e striscioni che esprimevano un chiaro messaggio: “Diritti subito”.

Le richieste della comunità LGBTQ+

Durante l’evento, i partecipanti hanno sottolineato l’importanza di una risposta concreta da parte delle istituzioni. Il portavoce del Partito Gay, Fabrizio Marrazzo, ha annunciato che l’Assemblea Capitolina discuterà una delibera storica contro l’omobitransfobia. Tuttavia, molte associazioni LGBTQ+ hanno espresso il loro dissenso, affermando che la proposta non risponde alle reali esigenze della comunità e rischia di essere inefficace. “È fondamentale che la lotta per i diritti non sia solo una questione di facciata”, hanno dichiarato i rappresentanti delle associazioni.

Critiche alle politiche attuali

Le associazioni hanno anche criticato le politiche attuali dei partiti di governo, accusandoli di non tutelare adeguatamente i diritti delle persone LGBTQ+. “Invece di approvare leggi che proteggano la dignità e i diritti, continuano a proporre regolamenti discriminatori”, hanno affermato. La richiesta è chiara: è necessario un intervento urgente per integrare le leggi esistenti e garantire la protezione dei diritti umani universali. “Chi non agisce in Parlamento è complice dei carnefici”, hanno concluso, sottolineando l’urgenza di un cambiamento significativo.