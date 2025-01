Roma, “Lady Scippo” non va in carcere: è incinta dell’undicesimo figlio

Roma, "Lady Scippo" non va in carcere: è incinta del suo undicesimo bambino

Ana Zahirovic, 31enne croata e madre di dieci figli, è conosciuta come ‘Lady Scippo‘. Condannata a 30 anni di prigione per una serie di furti e scippi avvenuti in oltre vent’anni, è stata liberata grazie alle sue gravidanze. Recentemente arrestata a Roma, è sfuggita al carcere perché incinta per l’undicesima volta.

I carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina, a Roma, l’hanno arrestata mentre stava borseggiando una donna in zona piazza Navona, durante un servizio in borghese. Per Ana Zahirovic è scattata l’accusa di furto, ma anche questa volta non finirà in carcere. Essendo nuovamente incinta, “Lady Scippo” ha evitato la prigione, con l’imposizione dell’obbligo di firma.

La 31enne ha affrontato oggi il processo per direttissima. Il giudice di piazzale Clodio ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. L’imputata ha patteggiato una pena di 8 mesi con 200 euro di multa.

Le precedenti condanne per “Lady Scippo”

La donna è già stata condannata a una pena complessiva di 30 anni per quasi 150 furti e scippi commessi in vent’anni tra Roma, Milano e altre città italiane. Lo scorso agosto era stata arrestata dai carabinieri, ma dopo pochi giorni era stata rilasciata in quanto madre di un neonato, il decimo, di appena pochi mesi.