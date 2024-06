Roma: Peschiaroli (Fi), 'condanna per panchina rossa vandalizzata, reazione tardiva Torquati'

Roma, 24 giu- (Adnkronos) – "Esprimo piena condanna per quanto accaduto nel Parco della Pace a Grottarossa, dove è stata danneggiata la panchina rossa contro la violenza di genere. Rilevo però, purtroppo, la reazione tardiva di Torquati e della sua maggioranza, tenuto conto che l’oltraggio alla memoria di Settimia Spizzichino, così come i danni subiti nelle aree verdi adiacenti, potevano essere evitati se chi governa il municipio non avesse bocciato le mie proposte per la sicurezza e la lotta al degrado nei Parchi Papacci e Volusia presentate ben due anni fa. Proposte riguardanti l’installazione di impianti di videosorveglianza, punti di guardiania, contenitori per i rifiuti adeguati per impedire ai cinghiali e ad altre specie animali di rovistare nella spazzatura e spargerla ovunque, oltre ad un controllo costante sugli impianti d'illuminazione". Così in una nota il capogruppo di Forza Italia del XV Municipio, il consigliere Stefano Peschiaroli.

"Nel documento presentato e respinto dalla sinistra, inoltre -sottolinea Peschiaroli- si proponeva l’istituzione di un protocollo d'intesa con il Parco di Veio, le associazioni di volontariato e la Polizia Locale per garantire la possibilità d'intensificare il pattugliamento e il controllo all'interno dei Parchi Papacci e Volusia e nelle zone limitrofe. La proposta era il frutto di un serrato confronto con i cittadini, soprattutto coloro che vivono a Grottarossa e frequentano assiduamente i due parchi. Peccato che il Presidente Torquati e la sua maggioranza hanno perso l’abitudine di confrontarsi con il territorio e sono così costretti a rincorrere i problemi, piuttosto che anticiparli”.