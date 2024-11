Sembra che il ragazzino sia stato accoltellato per aver fatto la spia su un compito in classe copiato

Una ragazzina di 12 anni ha accoltellato un compagno di scuola nel cortile davanti all’istituto. Il ragazzino non è in gravi condizioni.

L’accoltellamento fuori da scuola

L’aggressione è avvenuta questa mattina, lunedì 4 novembre, poco prima delle 8 di mattina. La dodicenne si trovava nel cortile davanti all’istituto scolastico, in un comune fuori dalle porte di Roma, quando ha aggredito con un coltello da cucina un compagno. La ragazzina, dopo aver compiuto il gesto, è scappata per poi chiamare i carabinieri e raccontare in lacrime l’accaduto.

Le condizioni del ragazzino

Accortisi dell’aggressione, in cortile sono subito intervenuti il preside e il personale della scuola per soccorrere il ragazzino, che ha riportato lievi ferite a una mano e al petto. Portato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, nonostante abbia perso molto sangue, non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno ritrovato nel cortile il coltello da cucina usato dalla dodicenne.

Le cause dell’aggressione

Sembra che a provocare l’aggressione sia stato uno screzio per futili motivi tra i due compagni di scuola. La vittima sarebbe colpevole di aver fatto la spia in merito a un compito in classe copiato. I carabinieri hanno ascoltato i genitori della dodicenne, il personale scolastico e invieranno una relazione dell’accaduto alla procura dei minorenni di Roma.