Roma si prepara al Giubileo con iniziative innovative e sostenibili

Il Giubileo del 2025 rappresenta un’opportunità unica per Roma, e Confcommercio Roma è pronta a fare la sua parte con una serie di iniziative pensate per accogliere i milioni di pellegrini attesi. Il presidente di Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard, ha annunciato due progetti significativi durante l’evento per gli 80 anni dell’associazione, tenutosi in Campidoglio.

Buoni per i pellegrini: un’iniziativa vantaggiosa

La prima iniziativa riguarda la creazione di un sistema di buoni, reso possibile grazie a una partnership strategica. Questi buoni saranno disponibili per tutti i pellegrini e potranno essere utilizzati in numerosi ristoranti e bar della capitale a prezzi vantaggiosi. Questo progetto non solo mira a facilitare l’accesso ai servizi per i visitatori, ma anche a sostenere le attività locali, creando un circolo virtuoso che beneficerà l’intera comunità.

Protocollo Giubileo: un passo verso la sostenibilità

La seconda iniziativa è il ‘Protocollo Giubileo’, un accordo che coinvolge le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Questo protocollo intende intervenire su vari aspetti legislativi e contrattuali per rendere il lavoro e i servizi più competitivi e sostenibili. Chevallard ha sottolineato l’importanza di concludere i lavori in corso per garantire una Roma pronta e accogliente, in grado di trasmettere fiducia e ottimismo ai cittadini e agli imprenditori.

Julia: l’assistente virtuale per i visitatori

Un’altra innovazione significativa è l’introduzione di Julia, un’assistente virtuale sviluppata in collaborazione con Microsoft. Julia sarà disponibile su WhatsApp e altri canali di messaggistica, fornendo informazioni utili ai visitatori su itinerari, ristoranti e attrazioni culturali. Questo strumento rappresenta un passo avanti nell’integrazione della tecnologia nei servizi turistici, rendendo l’esperienza dei visitatori più ricca e personalizzata.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha confermato che i cantieri importanti saranno completati nei tempi previsti, sottolineando l’importanza di una città che rispetta le scadenze per attrarre investimenti e migliorare la qualità della vita urbana. Con queste iniziative, Roma si prepara a mostrare il suo volto migliore durante il Giubileo, non solo come una città storica, ma anche come una capitale moderna e innovativa.