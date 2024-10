Manuel Mastrapasqua, un uomo di 31 anni, è stato tragicamente assassinato a Rozzano, vicino Milano, nella notte tra il 10 e l’11 ottobre. La causa di questa aggressione è stata una questione legata a un paio di cuffie wireless dal valore di circa 20 euro. Un ragazzo di 19 anni, già noto per reati di furto e rapina, è stato arrestato con l’accusa di omicidio con intento di rapina. Vive a Rozzano con i suoi genitori. Durante le indagini, sono stati trovati a casa sua i pantaloni indossati la sera del crimine, appesi ad asciugare. Le cuffie sono state rinvenute in un cestino dei rifiuti. L’arresto è avvenuto al termine dell’interrogatorio da parte del pubblico ministero, Letizia Mocciaro, alla presenza degli investigatori dell’Arma. Il giovane, che compirà 20 anni il mese prossimo, risiede in una zona non lontana dal luogo dell’accoltellamento.

