Russia: Bonelli, 'solidarietà al popolo russo, fermare spirale riarmo'

Roma, 23 mar (Adnkronos) – "Esprimiamo la solidarietà al popolo russo per l’infame attacco terroristico che è avvenuto ieri sera a Mosca. Bisogna lavorare per la pace contro il terrorismo e contro la guerra. Ecco perché vogliamo fermare questa spirale folle del riarmo che può portare solo alla terza guerra mondiale”. Lo ha detto Angelo Bonelli a margine dell’evento ‘Il coraggio di osare’ per le prossime elezioni europee parlando dell'attentato in Russia.