Russia: Cremlino, 'retorica militarista e pro-guerra sempre più presente in Europa'

Berlino, 17 nov. (Adnkronos) – "Una retorica così militarista e pro-guerra si sente sempre più spesso nelle capitali europee". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov in una conferenza stampa, commentando la dichiarazione alla Frankfurter Allgemeine Zeitung del ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius sulla possibilità di una guerra tra Russia e Nato entro il 2029.