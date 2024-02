Russia: Della Vedova, 'utilizzare con urgenza beni congelati'

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - “Vorrei sapere se e come il governo italiano intenda dare seguito all’impegno riguardo la confisca dei beni russi congelati, e invito a estendere l’iniziativa ai beni congelati della Bielorussia, per trasferirli all’opposizione democratica Bielorus...

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Vorrei sapere se e come il governo italiano intenda dare seguito all’impegno riguardo la confisca dei beni russi congelati, e invito a estendere l’iniziativa ai beni congelati della Bielorussia, per trasferirli all’opposizione democratica Bielorussia in esilio”. Lo ha chiesto Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa, in una interrogazione al ministero degli Esteri in III Commissione.

“Il 10 gennaio scorso la Camera ha approvato a larga maggioranza una Risoluzione che impegna il governo ‘ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché gli asset bancari dello Stato russo congelati possano essere trasferiti allo Stato ucraino’.

Vi invito a dare seguito con urgenza a questa risoluzione e a estenderla nei confronti della Bielorussia, Stato anch’esso, come la Russia, soggetto a misure restrittive da parte dell’Ue, misure che comprendono congelamento dei beni compresi in un elenco di 233 persone e 37 entità”, ha concluso.