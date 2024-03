Russia: Lupi, 'senza opposizione vera non esiste democrazia'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Noi un giudizio lo esprimiamo e affermiamo che una democrazia senza un’opposizione reale non esiste, che il plebiscito a favore di Putin è stato espresso sotto la minaccia delle armi, in un clima di repressione e arresti. Noi sosteniamo saldamente il di...

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Noi un giudizio lo esprimiamo e affermiamo che una democrazia senza un’opposizione reale non esiste, che il plebiscito a favore di Putin è stato espresso sotto la minaccia delle armi, in un clima di repressione e arresti. Noi sosteniamo saldamente il diritto alla libertà del popolo Ucraino senza smettere di cercare la via diplomatica per la pace e riteniamo essenziale difendere i valori ed i principi delle democrazie occidentali dagli assalti sempre più evidenti delle autocrazie”. Lo afferma il presidente di Noi moderati Maurizio Lupi.