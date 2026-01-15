Russia: Mosca espelle diplomatico britannico accusato di spionaggio

Mosca, 15 gen. (Adnkronos/Afp) - La Russia ha annunciato l'espulsione di un diplomatico britannico con l'accusa di appartenere ai "servizi segreti" del Regno Unito. La responsabile degli affari britannici Danae Dholakia è stata convocata stamattina al ministero degli Ester...

Mosca, 15 gen. (Adnkronos/Afp) – La Russia ha annunciato l'espulsione di un diplomatico britannico con l'accusa di appartenere ai "servizi segreti" del Regno Unito. La responsabile degli affari britannici Danae Dholakia è stata convocata stamattina al ministero degli Esteri russo per essere informata della "revoca dell'accreditamento" di un diplomatico dell'ambasciata a causa di "informazioni ricevute sulla sua appartenenza ai servizi segreti", ha scritto la diplomazia russa in un comunicato, aggiungendo che la persona sospettata di spionaggio avrà due settimane di tempo per lasciare la Russia.