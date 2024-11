Salone Pagamenti, Fredianelli (PagoPA): "Identità digitale terreno innovazione per settore"

Milano, 29 nov. (Adnkronos) - “Il tema dell’identità digitale come nuovo terreno di innovazione strategico anche per il settore dei pagamenti è stato oggetto di diversi incontri a cui abbiamo portato l'esperienza di PagoPA. Con l’avvio della prima fase del Sistem...

Milano, 29 nov. (Adnkronos) – “Il tema dell’identità digitale come nuovo terreno di innovazione strategico anche per il settore dei pagamenti è stato oggetto di diversi incontri a cui abbiamo portato l'esperienza di PagoPA. Con l’avvio della prima fase del Sistema di portafoglio digitale italiano su App IO, i cittadini possono iniziare a familiarizzare con la versione digitale dei propri documenti personali su un wallet pubblico". Lo afferma Lorenzo Fredianelli, Chief Business & Innovation Officer di PagoPA, nel contesto della IX edizione del Salone dei Pagamenti, l’appuntamento internazionale dedicato ai temi dell’innovazione nel settore dei pagamenti promosso da Abi e organizzato da ABIEventi, in svolgimento a Milano dal 27 al 29 novembre negli spazi espositivi dell’Allianz MiCo.

"Al momento – sottolinea – sono disponibili la patente di guida, la tessera sanitaria e la Carta della Disabilità. Inoltre, stiamo lavorando anche a livello europeo insieme ad altri partner italiani, tra cui aziende del banking nel Consorzio NOBID, sui test dei primi casi d'uso del wallet. IT-wallet è integrato all'interno dell’app IO, l’applicazione dei servizi pubblici, che ha superato i 41 milioni di download ed è utilizzata da una media 6 milioni di cittadini che ogni mese interagiscono con la pubblica amministrazione attraverso l’app".

PagoPA partecipa come partner istituzionale del Salone dei Pagamenti e l’evento si conferma occasione di incontro e condivisione che coinvolge istituzioni, banche, attori del mondo finanziario e dei circuiti di pagamento, imprese, enti pubblici, startup, professionisti e studenti, con sessioni e workshop che approfondiscono i trend emergenti del settore dei pagamenti, le opportunità di impresa, le ricadute sulla vita quotidiana delle persone.