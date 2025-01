Una chiamata disperata

Il 7 gennaio, una ragazza di soli 14 anni ha effettuato una chiamata al numero di emergenza 112, esprimendo intenti suicidi mentre si trovava nella stazione della metropolitana di Garibaldi a Milano. Questo gesto disperato ha attivato immediatamente il protocollo di emergenza, con i carabinieri che hanno risposto prontamente alla situazione critica. Il carabiniere della centrale operativa ha mantenuto la ragazza al telefono per otto lunghi minuti, cercando di calmarla e rassicurarla mentre le pattuglie si dirigevano verso il luogo dell’emergenza.

Intervento dei carabinieri

Quando le due pattuglie del Nucleo Radiomobile di Milano sono arrivate, hanno trovato la giovane ancora sulla banchina della metropolitana, in direzione Abbiategrasso. Grazie alla comunicazione continua con la centrale, i carabinieri sono riusciti a localizzarla rapidamente. L’approccio empatico e professionale degli agenti ha giocato un ruolo cruciale nel riportare la ragazza alla calma. Avvicinandosi con cautela, i carabinieri hanno instaurato un dialogo rassicurante, fondamentale per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Il supporto alla famiglia

Dopo aver ricevuto il supporto necessario, la giovane è stata riaffidata alla sua famiglia. Questo intervento non solo ha salvato una vita, ma ha anche messo in luce l’importanza di una rete di supporto e di comunicazione efficace in situazioni di crisi. I carabinieri, con la loro prontezza e professionalità, hanno dimostrato come un intervento tempestivo possa fare la differenza, sottolineando l’importanza di ascoltare e rispondere alle richieste di aiuto, specialmente da parte dei più giovani.