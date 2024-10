Sammy Basso ha raccolto 3000 firme per richiedere l'inizio del processo di be...

Sammy Basso ha raccolto 3000 firme per richiedere l'inizio del processo di be...

Pochi giorni dopo la morte di Sammy Basso, biologo e attivista colpito da progeria, il web si attiva per avviare il suo processo di beatificazione. Una petizione creata su Change.org dall’account “Teologia su TikTok” ha già ottenuto tremila firme. I promotori dell’appello affermano che “Sammy Basso non solo era un promettente giovane biologo, ma ha incarnato un esempio di santità cristiana e virtù. Con la sua gioia, umiltà, generosità e fede, ha dimostrato cosa voglia dire essere un vero santo nel mondo moderno. È stato un modello per tanti giovani, una fonte di speranza per molte persone malate e un faro per tutti. La sua vita, il suo amore per il prossimo e la sua profonda fede in Dio e in Gesù Cristo hanno toccato il cuore di molte persone. Sammy ha rappresentato una luce per tutti, credenti e non”.

La petizione chiede di “firmare per supportare la richiesta alle autorità ecclesiastiche per avviare il processo di beatificazione di Sammy Basso, il primo passo per riconoscerne la santità