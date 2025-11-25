Sanità, Giannotti (Forum Risk Management): "Attuare riforma per servizi nel territorio"

Roma, 25 nov. (Adnkronos Salute) - "E' necessario accelerare ciò che abbiamo detto da anni, anche grazie ai fondi del Pnrr, attuando la riforma dell'assistenza nel territorio. Ciò comporterebbe servizi più vicini ai bisogni concreti dei cittadini, portati fino all...

Roma, 25 nov. (Adnkronos Salute) – "E' necessario accelerare ciò che abbiamo detto da anni, anche grazie ai fondi del Pnrr, attuando la riforma dell'assistenza nel territorio. Ciò comporterebbe servizi più vicini ai bisogni concreti dei cittadini, portati fino alla casa del paziente. Grazie al sistema sanitario viviamo di più, ma è necessario anche vivere bene e per farlo" bisogna "garantire i servizi sanitari soprattutto alle persone più fragili che ne hanno bisogno", nel territorio dove risiedono.

Lo ha detto Vasco Giannotti, presidente Forum Risk Management in sanità, in occasione della 20esima edizione dell'appuntamento annuale della sanità italiana, in corso ad Arezzo fino al 27 novembre.

"E' inoltre necessario – sottolinea Giannotti – mettere mano anche a un grande progetto di riforma, dopo tanti anni, perché il Servizio sanitario possa rispondere di più e meglio alle sfide del nostro tempo. Da questo punto di vista, chiederemo più risorse per il sistema sanitario, portando la sanità italiana alla media di quanto spendono gli altri Paesi europei. Ma chiederemo anche – aggiunge – di lavorare per un grande progetto di innovazione organizzativa e tecnologica, anche grazie alle grandi tecnologie di cui disponiamo oggi: la telemedicina e l'intelligenza artificiale. Il cuore anche del Forum, infatti, è anche premiare le aziende sanitarie che, più delle altre, si stanno dando da fare per l'utilizzo ottimale dell'Ia".