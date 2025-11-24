Sanità: intesa tra Nuova Villa Claudia e UniCamillus per tirocini in radiologia

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Nasce una nuova collaborazione accademica tra Nuova Villa Claudia e l'UniCamillus: la Diagnostica per Immagini della clinica è stata selezionata come sede del tirocinio pratico del master di I livello in 'Ottimizzazione delle Sequenze e Tecniche di Imagin...

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Nasce una nuova collaborazione accademica tra Nuova Villa Claudia e l'UniCamillus: la Diagnostica per Immagini della clinica è stata selezionata come sede del tirocinio pratico del master di I livello in 'Ottimizzazione delle Sequenze e Tecniche di Imaging Avanzate in Risonanza Magnetica' per l’anno accademico 2025/2026 e, già da dicembre di quest'anno, accoglierà gli studenti del corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica, che affiancheranno il team di specialisti.

"Investire nella formazione significa investire nel futuro della sanità", spiega la dottoressa Laura Melis, direttrice del gruppo Villa Claudia. "Accogliere giovani professionisti è per noi un impegno e una responsabilità, ma anche un’opportunità per continuare a crescere nella ricerca, nell’innovazione e nella qualità delle prestazioni diagnostiche che offriamo ogni giorno ai nostri pazienti", conclude.