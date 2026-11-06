Sanità: Romano (Sirm), ‘medicina cresce anche attraverso ascolto e confronto’

“La medicina cresce non solo leggendo gli articoli scientifici, ma anche attraverso l'ascolto e il confronto: è l'incentivo a partecipare ai congressi e a inviare i propri contributi. Chiunque sia entrato nel mondo dei relatori scientifici ed è oggi molto richiesto ha iniziato proprio così, con...

“La medicina cresce non solo leggendo gli articoli scientifici, ma anche attraverso l’ascolto e il confronto: è l’incentivo a partecipare ai congressi e a inviare i propri contributi. Chiunque sia entrato nel mondo dei relatori scientifici ed è oggi molto richiesto ha iniziato proprio così, con interventi di pochi minuti, per poi passare a relazioni più corpose fino alle letture magistrali”.

Lo ha detto Luigia Romano, presidente del Comitato scientifico del Congresso Sirm – Società italiana di radiologia medica e interventistica, nel corso del 52esimo Congresso nazionale della stessa Società, all’Allianz MiCo di Milano. Il convegno, dal titolo “Non solo diagnostica: esploriamo l’universo digitale” proseguirà fino all’8 novembre e affronta le nuove prospettive della medicina, dalla digitalizzazione dei processi all’evoluzione delle competenze professionali.

https://www.youtube.com/watch?v=gsIOcmmETuI