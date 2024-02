Sanremo: Amadeus, 'Presta? Ringrazio chi c'era, ora si va avanti'**

Sanremo, 7 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio chi è stato con me, ma adesso il festival prosegue". Lo ha detto Amadeus in conferenza stampa, in risposta ad una domanda sulla rottura con Lucio Presta, suo manager da tanti anni. "Io amo parlare del presente, del futuro, mai del passat...

Sanremo, 7 feb. (Adnkronos) – "Ringrazio chi è stato con me, ma adesso il festival prosegue". Lo ha detto Amadeus in conferenza stampa, in risposta ad una domanda sulla rottura con Lucio Presta, suo manager da tanti anni. "Io amo parlare del presente, del futuro, mai del passato -aggiunge Amadeus- Ora c'è un presente, un team intorno a me che mi mette nelle condizioni di sentirmi aiutato. Mi sono sempre occupato dei festival, si continua ad andare avanti nella stessa maniera".