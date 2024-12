L'entrata in vigore del nuovo Codice della strada porta a sanzioni per monopattini e auto.

Un cambiamento necessario per la sicurezza stradale

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della strada, Milano si trova a dover affrontare una nuova era della mobilità urbana. Le sanzioni elevate dalla Polizia locale, che hanno già raggiunto un numero significativo, evidenziano l’importanza di rispettare le norme per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Fino ad ora, sono state 15 le sanzioni inflitte ai conducenti di monopattini, di cui 13 per mancato utilizzo del casco e due per trasporto di passeggeri. Questi dati non solo mostrano un aumento della vigilanza da parte delle autorità, ma anche la necessità di educare i cittadini sull’uso corretto di questi mezzi di trasporto.

Le sanzioni per l’uso del cellulare alla guida

Non solo monopattini, ma anche i conducenti di auto non sono esenti da sanzioni. La Polizia locale ha registrato quattro sospensioni di patente per conducenti sorpresi a utilizzare il cellulare mentre erano alla guida. Le multe per questa infrazione variano da un minimo di 250 euro a un massimo di mille euro, un deterrente significativo per chi potrebbe sottovalutare i rischi legati alla distrazione al volante. Questo aspetto è cruciale, poiché l’uso del cellulare è una delle principali cause di incidenti stradali, e la sua regolamentazione è fondamentale per migliorare la sicurezza stradale.

Educazione e consapevolezza come strumenti di prevenzione

La sfida non è solo quella di sanzionare, ma anche di educare. È essenziale che i cittadini comprendano l’importanza di rispettare le norme del nuovo Codice della strada. Le campagne di sensibilizzazione e informazione possono giocare un ruolo chiave nel ridurre il numero di infrazioni e, di conseguenza, gli incidenti. Le autorità locali stanno già lavorando per implementare programmi educativi che mirano a informare i cittadini sui rischi legati all’uso improprio dei monopattini e dei cellulari alla guida. Solo attraverso una maggiore consapevolezza e responsabilità individuale sarà possibile creare un ambiente stradale più sicuro per tutti.