Alle 17.00 in punto, tutti i cellulari attivi nella regione Campania hanno ricevuto un avviso di emergenza legato a un’esercitazione sul rischio vulcanico nei Campi Flegrei, specificando che si trattava di un’azione di test. È stato interessante vedere come, nei luoghi affollati, le persone si siano bloccate per alcuni istanti per leggere questo messaggio inaspettato. L’IT-alert rappresenta una simulazione che preannuncia un possibile allerta per una eruzione. Nel testo, disponibile anche in inglese, si chiarisce che si tratta di un messaggio di prova e che “è in corso una simulazione di un’eventuale attività vulcanica ai Campi Flegrei”. Domani, l’esercitazione della protezione civile prevede un’evacuazione assistita, ma su base volontaria.

