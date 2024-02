Sardegna: Conte, 'anche oggi destra farà promesse che non manterrà'**

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Meloni e Salvini saliranno sul palco e ci riempiranno di nuovo promesse che non manterranno e poi ripartiranno senza ascoltare un minuto il grido di protesta e di allarme che ho ascoltato in questi giorni in Sardegna con Alessandra Todde" per le conseguenze &qu...

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – "Meloni e Salvini saliranno sul palco e ci riempiranno di nuovo promesse che non manterranno e poi ripartiranno senza ascoltare un minuto il grido di protesta e di allarme che ho ascoltato in questi giorni in Sardegna con Alessandra Todde" per le conseguenze "della giunta disastrosa del centrodestra. Ora faranno nuove promesse che non manterranno. Allora, ai cittadini sardi dico: basta promesse elettorali, c'è l'occasione per fermare il treno del centrodestra che ha portato la Sardegna a sbattere". Così Giuseppe Conte in una diretta Fb.