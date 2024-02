Sardegna: Conte 'canta' Vasco Rossi, una splendida giornata

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Un post sui social sulle note di 'Una splendida giornata' di Vasco Rossi. A postarlo è il leader del M5S, Giuseppe Conte, con una foto che lo ritrae con la vittoriosa Alessandra Todde. "Oggi è una splendida giornata. Per la Sardegna. Per il @...

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – Un post sui social sulle note di 'Una splendida giornata' di Vasco Rossi. A postarlo è il leader del M5S, Giuseppe Conte, con una foto che lo ritrae con la vittoriosa Alessandra Todde. "Oggi è una splendida giornata. Per la Sardegna. Per il @Mov5Stelle. Per chi ha voglia di cambiare", scrive Conte.