Sardegna: De Monte (Iv), 'lezione per Meloni, resa conti in vista europee sarà implacabile'

Sardegna: De Monte (Iv), 'lezione per Meloni, resa conti in vista europe...

Sardegna: De Monte (Iv), 'lezione per Meloni, resa conti in vista europe...

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni in Sardegna ci ha messo la faccia dall’inizio alla fine, ora valuti il risultato. La maggioranza di destra è spaccata anche nelle urne, non più solo a Palazzo Chigi, la resa dei conti in vista delle Europee sarà implacabile....

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni in Sardegna ci ha messo la faccia dall’inizio alla fine, ora valuti il risultato. La maggioranza di destra è spaccata anche nelle urne, non più solo a Palazzo Chigi, la resa dei conti in vista delle Europee sarà implacabile. Fratelli d’Italia ha anche un problema di classe dirigente: il candidato Truzzu, sindaco di Cagliari, è stato distanziato nella sua città di quasi il 20%. Per la Presidente del Consiglio arriva una potente lezione dalla Sardegna: con la logica del ‘qui comando io’, non andrà molto lontano”. Lo scrive su twitter la deputata di Italia Viva Isabella De Monte.