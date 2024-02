Sardegna: Ferrante (Fi), 'grida giubilo sinistra non saranno incaute e avventate?'

Sardegna: Ferrante (Fi), 'grida giubilo sinistra non saranno incaute e a...

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "Elezioni regionali in Sardegna. La coalizione di centrodestra ottiene 333.873 voti (pari al 48.8%). La coalizione di centrosinistra, invece, riscuote 290.720 voti (pari al 42.6%). Fermo restando la vittoria personale di Alessandra Todde, le grida di giubilo delle sinistre – anche alla luce della tradizionale propensione all'alternanza di governo in terra sarda – non saranno forse incaute e a tratti avventate?". Lo scrive su Threads Tullio Ferrante, sottosegretario al Mit e deputato di Forza Italia.