Un cambiamento radicale grazie alla pioggia

Negli ultimi giorni, la Sardegna ha vissuto un evento meteorologico straordinario che ha portato a una pioggia intensa e prolungata. Questo fenomeno ha avuto un impatto significativo sulla disponibilità d’acqua nella regione, in particolare nelle dighe della Sardegna centro-orientale. Secondo i dati forniti da Abbanoa, il gestore del servizio idrico, la capacità dell’invaso di Olai è raddoppiata, passando da 3 milioni a 7 milioni di metri cubi in soli tre giorni. Questo cambiamento ha permesso di annullare le misure di razionamento dell’acqua che erano state imposte a 17 comuni, inclusa Nuoro, a partire dal 27 gennaio.

Le misure di emergenza e la risposta delle autorità

Le autorità locali, in collaborazione con il gestore Abbanoa, hanno monitorato attentamente la situazione idrica e hanno deciso di revocare le restrizioni precedentemente imposte. Tuttavia, è stata programmata una nuova verifica per i primi giorni di marzo, per garantire che la situazione rimanga sotto controllo. Il tavolo sull’emergenza siccità rimane attivo, con l’obiettivo di scambiare informazioni e attuare azioni condivise per preservare al massimo la risorsa idrica. Questo approccio proattivo è fondamentale per affrontare le sfide future legate alla gestione dell’acqua nella regione.

Interventi strutturali e manutenzione delle reti

Oltre alla gestione immediata dell’emergenza, Abbanoa ha avviato un piano straordinario di manutenzione delle reti idriche e di ricerca delle perdite. Le squadre interne del gestore sono attivamente coinvolte in queste operazioni, che mirano a garantire un servizio idrico efficiente e sostenibile. Inoltre, in collaborazione con le amministrazioni comunali, verranno mappate e verificate tutte le fonti di alimentazione aggiuntive nel territorio, per integrare il sistema idrico esistente. È previsto anche un programma di installazione di sistemi di accumulo nelle strutture pubbliche, per migliorare la resilienza della rete idrica.

Coinvolgimento dei privati e investimenti futuri

Per garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche, è fondamentale coinvolgere anche il settore privato. Attraverso le associazioni di categoria, si sta promuovendo l’adozione di sistemi di accumulo da parte dei privati, per contribuire a una maggiore disponibilità d’acqua. Infine, Abbanoa prevede un aggiornamento periodico sugli investimenti in corso, che includono interventi di manutenzione straordinaria e progetti di collegamento tra le diverse fonti d’acqua. Queste azioni sono essenziali per affrontare le sfide future e garantire un approvvigionamento idrico adeguato per tutti i cittadini sardi.