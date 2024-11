La scarcerazione di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano, noto influencer di 35 anni, è stato recentemente scarcerato dopo un periodo di detenzione legato a un’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna, Sophie Codegoni, modella e influencer di 23 anni. La notizia è stata confermata dal legale di Basciano, l’avvocato Leonardo D’Erasmo, che lo ha atteso all’esterno del carcere di San Vittore a Milano. L’interrogatorio si è svolto questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari, Anna Magelli, che ha preso la decisione di liberarlo.

Il contesto del caso

Il caso ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, non solo per la notorietà dei protagonisti, ma anche per la gravità delle accuse. Sophie Codegoni ha denunciato Basciano per stalking, un reato che in Italia è punito severamente. Le accuse di stalking possono avere conseguenze devastanti per le vittime, e la questione ha sollevato un dibattito più ampio sulla violenza di genere e sul rispetto della privacy nel mondo digitale. La vicenda ha messo in luce come le relazioni tra influencer possano diventare complesse e, talvolta, pericolose.

Le reazioni del pubblico e dei media

La scarcerazione di Basciano ha suscitato reazioni contrastanti. Molti sostenitori dell’influencer hanno espresso la loro gioia per la sua libertà, mentre altri hanno criticato la decisione del giudice, sottolineando l’importanza di prendere sul serio le denunce di stalking. I social media sono stati inondati di