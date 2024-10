Governo Meloni: Aumento tasse, spese per centri accoglienza in Albania e minaccia accordo UE. Risorse mancate per sanità e liste d'attesa

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha aumentato le imposte e ha speso quasi un miliardo di euro dei cittadini per i centri di accoglienza in Albania, ignorando i diritti fondamentali delle persone e la recente decisione della Corte europea sui rimpatri, che mette a rischio l’intero accordo con l’Albania. Queste risorse avrebbero potuto essere destinate a ridurre le liste d’attesa o a reclutare medici e infermieri. Ora, sarebbe opportuno che smettano di chiederci da dove troviamo i fondi per la sanità; è inaccettabile avere scelto di indebolire il servizio sanitario nazionale, mentre oltre quattro milioni e mezzo di cittadini italiani non riescono ad accedere alle cure. Queste sono le parole di Elly Schlein, segretaria del Pd