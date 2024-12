Sciopero dei trasporti in Italia: cosa sapere per il 13 dicembre

Tutti i dettagli sullo sciopero dei trasporti pubblici in programma per il 13 dicembre.

Un nuovo sciopero dei trasporti in Italia

Il 13 dicembre si preannuncia come una giornata di disagi per gli utenti dei trasporti pubblici in Italia. Un nuovo sciopero, inizialmente previsto per 24 ore, è stato ridotto a sole 4 ore grazie all’intervento del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. L’astensione dal lavoro coinvolgerà treni, bus e metropolitane, creando non pochi problemi per i pendolari e i viaggiatori.

Orari e modalità dello sciopero

La protesta sindacale, che coinvolge il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, è programmata dalle ore 9 alle ore 13. Durante questo intervallo, si prevedono modifiche significative alla circolazione di Frecce, Intercity e treni regionali di Trenitalia. Gli utenti sono invitati a verificare in anticipo la situazione dei treni attraverso l’App di Trenitalia, il sito ufficiale e i canali social del gruppo FS Italiane. È importante notare che i disagi potrebbero iniziare prima dell’orario di sciopero e protrarsi anche oltre la sua conclusione.

Impatto nelle diverse città

A Roma, lo sciopero interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da operatori privati. Secondo quanto comunicato da Roma Servizi per la Mobilità, le linee Atm e la funicolare Como-Brunate subiranno interruzioni solo dalle 9 alle 13. Anche a Napoli, l’Azienda Napoletana Mobilità ha confermato l’adesione allo sciopero, con l’interruzione dei servizi di superficie dalle 9 alle 13. Le ultime partenze saranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero, mentre il servizio riprenderà circa 30 minuti dopo la fine dell’astensione.

Le reazioni e le preoccupazioni

Nonostante la riduzione della durata dello sciopero, i sindacati, in particolare l’organizzazione USB, hanno espresso preoccupazione per i possibili disagi che potrebbero verificarsi durante la giornata. In alcune città, come Bologna e Ferrara, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti durante le ore di sciopero. Gli utenti sono avvisati di pianificare i propri spostamenti con attenzione e di considerare alternative per evitare inconvenienti.