Confermato per domani, giovedì 18 luglio 2024, uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale. Un’astensione dal lavoro di 4 ore, con modalità e orari diversi a seconda delle città.

Sciopero giovedì 18 luglio: i mezzi di trasporto a rischio

Lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale è stato confermato. Come annunciato in precedenza, l’astensione dal lavoro sarà di 4 ore e coinvolgerò bus, metro e tram nelle principali città italiane. La protesta è stata indetta da Filt Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna “per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri ed Internavigatori“.

Il rinnovo del Ccnl, come spiegato dalla Federazione dei Trasporti della Cgil, la cui trattativa è stata interrotta per l’atteggiamento non costruttivo delle associazioni datoriali, “è un diritto per restituire dignità a tutti gli autoferrotranviari ed è indispensabile per lo sviluppo del trasporto pubblico“. “Inoltre è importante rinnovare il contratto in tempi rapidi anche in vista di eventi importanti come il Giubileo e le Olimpiadi invernali che impatteranno notevolmente sulla mobilità e contestualmente serve un impegno concreto da parte del Governo e delle forze politiche per finanziare il Fondo nazionale dei trasporti” ha sottolineato la Filt Cgil.

Sciopero giovedì 18 luglio, mezzi pubblici a rischio per 4 ore: orari e modalità

Giovedì 18 luglio a Milano saranno a rischio metro, bus e tram dalle 8.45 alle 12.45. Lo sciopero interesserà i lavoratori del Gruppo Atm. Incerto anche il funzionamento della funicolare Como-Brunate, gestita dalla stessa azienda. Allo sciopero potrebbe aderire anche il personale di Ferrovienord, dalle 9 alle 13, con possibili ripercussioni sul servizio offerto da Trenord.

Possibili disagi anche a Roma, dalle 8.30 alle 12.30, per tram, metro, bus, treni urbani ed extraurbani. Lo sciopero interesserà Atac e i bus periferici gestiti da romaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap e Cotral. Si fermeranno anche lavoratori dei servizi interni, ausiliari del traffico, addetti alla verifica dei biglietti e alle biglietterie.

A Napoli lo sciopero coinvolgerà la società Anm e sarà sempre di quattro ore, ma dalle 11.30 alle 15.30. A rischio tram, bus, filobus, Metro Linea 1 e funicolare.

A Torino il sistema di trasporto pubblico della Gtt aderisce allo sciopero nelle ore serali, dalle 18 alle 22 per mezzi urbani, suburbani e metro e dalle 17.30 alle 21.30 per i servizi extraurbani. A Firenze annunciato lo sciopero per la società Autolinee Toscane, dalle 18 alle 22, mentre a Bologna e Ferrara bus e treni Per si fermeranno dalle 11 alle 15. Sciopero confermato anche a Genova e a Venezia. Quest’ultima si fermerà dalle 19.30 alle 23.30.