La scomparsa di Nicola Persano

Nicola Persano, un uomo di 76 anni originario di Camaiore, è scomparso nel pomeriggio di Natale, lasciando la sua casa con l’intenzione di fare una passeggiata. Da quel momento, non si hanno più notizie di lui. Le ricerche, avviate immediatamente, hanno coinvolto diverse squadre di soccorso e volontari, ma finora senza alcun esito positivo. La comunità di Camaiore è in stato di allerta e preoccupazione per la sorte del noto ex titolare del Gran Bar del centro.

Le operazioni di ricerca

Le operazioni di ricerca sono state intensificate nei giorni successivi alla scomparsa. Le zone battute includono Camaiore, Capezzano, Lido e Piano di Mommio, con l’ausilio di unità cinofile e un elicottero Drago. Nonostante gli sforzi, non è stata trovata alcuna traccia di Nicola. Le segnalazioni giunte all’unità di comando locale dei vigili del fuoco non hanno portato a risultati concreti. Alcuni testimoni affermano di averlo visto in diverse località, come Massarosa e Viareggio, ma nulla di certo è emerso.

La reazione della comunità e della famiglia

La famiglia di Nicola, in preda all’angoscia, ha deciso di contattare la trasmissione televisiva ‘Chi l’ha visto?’ per cercare di ottenere maggiore visibilità sulla scomparsa. La comunità di Camaiore, che conosce bene Nicola, è unita nel dolore e nella speranza di ritrovarlo. Decine di volontari, insieme ai Vigili del fuoco e alla Protezione Civile, continuano a cercarlo, dimostrando un forte senso di solidarietà. Domani, è previsto un incontro in prefettura a Lucca per discutere le prossime mosse da intraprendere nelle ricerche.