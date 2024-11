Un ritrovamento inquietante

Recentemente, nel torrente Carapelle, che scorre tra Cerignola e Manfredonia, è stata effettuata una scoperta allarmante: decine di carcasse di automobili rubate e abbandonate. Questo ritrovamento è stato effettuato dai volontari del Corpo forestale e dell’associazione Civilis, che hanno segnalato la presenza di questi veicoli in un’area normalmente frequentata da cittadini e turisti. La situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla legalità nella regione.

Origine dei veicoli abbandonati

Dopo un’attenta verifica, è emerso che tutte le automobili rinvenute sono state rubate. Le indagini hanno rivelato che i mezzi provengono non solo dal territorio foggiano, ma anche da altre province. Questo suggerisce l’esistenza di una rete di furti organizzati che opera su scala più ampia, coinvolgendo bande criminali che si dedicano al traffico di veicoli rubati. La modalità di abbandono nel torrente Carapelle indica una strategia ben pianificata per eludere le forze dell’ordine e nascondere le prove dei crimini commessi.

Le bande organizzate e il loro impatto

Il fenomeno delle auto rubate e abbandonate non è nuovo, ma sta assumendo proporzioni preoccupanti. Le bande organizzate, che operano in modo sistematico, non solo danneggiano i proprietari legittimi dei veicoli, ma creano anche un clima di insicurezza tra i cittadini. La presenza di queste carcasse nel torrente Carapelle rappresenta un chiaro segnale della necessità di un intervento più incisivo da parte delle autorità competenti. È fondamentale che le forze dell’ordine intensifichino i controlli e le indagini per smantellare queste reti criminali e garantire la sicurezza della comunità.