Un’operazione su larga scala

Negli ultimi giorni, un’indagine condotta dalla Procura Europea ha rivelato l’esistenza di una vasta organizzazione criminale dedita all’evasione dell’Iva, con un giro d’affari che si stima possa superare i centinaia di milioni di euro. Sono oltre 200 le persone indagate e 400 le società coinvolte in questa operazione, che ha visto il coinvolgimento di diverse nazioni europee e non solo.

Perquisizioni e arresti in tutta Europa

Per far luce su questa intricata rete di evasione fiscale, sono state effettuate oltre 160 perquisizioni in 30 province, con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza, specializzate nel ritrovamento di banconote. Le operazioni hanno avuto luogo non solo in Italia, ma anche in paesi come Spagna, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, Bulgaria, Cipro e Olanda. Inoltre, le indagini si sono estese anche a paesi extra Ue, come Svizzera ed Emirati Arabi Uniti.

Il meccanismo dell’evasione

Il modus operandi dell’organizzazione criminale si basa su un sistema complesso di fatturazione fittizia e operazioni commerciali inesistenti, che hanno permesso di evadere l’Iva su larga scala. Questo sistema non solo ha danneggiato le finanze pubbliche, ma ha anche contribuito a “lavare” i soldi sporchi provenienti da attività mafiose. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire l’intera rete e di identificare i flussi di denaro illeciti, per garantire che i responsabili siano portati di fronte alla giustizia.