Scuola: Avs, domani manifestazione davanti a ministero con Fratoianni

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – "Domani pomeriggio sabato 7 dicembre dalle ore 15, saremo sotto al Ministero dell'Istruzione a viale Trastevere (tolgo volutamente "merito", anzi, quando le forze progressiste torneranno al governo, torneremo a chiamarlo Ministero della pubblica Istruzione) per ribadire che al di là della propaganda e dell’autoritarismo la realtà è che la destra attacca l'istruzione pubblica, le toglie fondi e posti di lavoro che, oltretutto, rende sempre più precaria; taglia anni di scuola e vuole riprodurre la scuola classista degli anni 50 (i poveri a lavorare, sempre prima, precari e sottopagati; i ricchi nelle università)". Lo afferma il responsabile scuola di Sinistra Italiana Giuseppe Buondonno presentando la manifestazione di Avs 'Chi taglia l’istruzione taglia il futuro'.

"Vogliamo che l'istruzione torni a essere strumento di liberazione ed emancipazione, non una fabbrica di manodopera a basso costo – prosegue l’esponente di Avs – E non consentiremo che si impedisca a studenti e lavoratori di protestare; per questo torneremo in piazza anche il sabato successivo, per una grande manifestazione nazionale unitaria contro il ddl "repressione", che il governo indirizza anche contro studenti e docenti".

"Con noi, domani pomeriggio insieme a Nicola Fratoianni, ai parlamentari Filiberto Zaratti ed Elisabetta Piccolotti interverranno i giovani di Sinistra Italiana (UGS) e di Europa Verde (GEV), Christian Raimo a cui ribadiremo, con forza, la nostra solidarietà e vicinanza; perché il diritto di espressione è, questo sì, un confine che va difeso , la segretaria nazionale della Flc Cgil Gianna Fracassi (FLC-CGIL), la Uil Scuola, esponenti e rappresentanti di sindacati dei docenti, di associazioni, di organizzazioni studentesche e giovanili, Udu, Uds, Rete Studenti Medi, Link, Coordinamento Genitori Democratici, ricercatori precari".