Scuola, Pacifico (Anief): "Sindacati accelerano firma per rinnovo contratti"

Roma, 9 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Con le elezioni per le rsu, la rappresentanza sindacale unitaria, i lavoratori del pubblico impiego, nel comparto istruzione e ricerca, dal 14 al 16 aprile “potranno esprimere la loro fiducia oppure la loro critica e potranno dare maggiore peso alle organizzazioni sindacali. A livello di rinnovo dei contratti, i sindacati vanno ad accelerare la firma e possono addirittura cambiarli. Lo dimostra il lavoro di Anief in questi mesi in politica, nel dialogo costante con le istituzioni italiane ed europee”. Lo ha detto Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – Associazione nazionale insegnanti e formatori, partecipando all’incontro ‘Le radici del futuro. Confronto sulle nuove indicazioni nazionali per la scuola’, organizzato a Roma dal dipartimento Istruzione di Fratelli d'Italia (Fdl). Un incontro che ha visto la partecipazione del ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, del sottosegretario al ministero dell'Istruzione e del Merito e responsabile del dipartimento Istruzione di FdI, Paola Frassinetti, oltre che di alcuni componenti della VII Commissione Istruzione alla camera.

Il comparto del pubblico impiego coinvolge oltre un milione di lavoratori che potranno votare “non solo i candidati – ricorda Pacifico – ma anche le liste sindacali”. Il presidente nazionale Anief rimarca l'impegno dell’associazione nel dialogo con la politica sottolineando come “nell'ultimo decreto Pa, il decreto 25 del 2025, abbiamo suggerito degli emendamenti che non solo sono stati presentati, ma anche dichiarati ammissibili”. Emendamenti che riguardano ad esempio “l'indennità di trasferta per tutti i lavoratori fuori sede e il ripristino del primo gradone stipendiale per i neoassunti”.

Su quest'ultimo punto Pacifico specifica: “La scuola italiana è la più precaria. Dopo tante denunce dell'Anief, la Commissione europea ha denunciato l'Italia in Corte di Giustizia”. Il presidente nazionale fa sapere che l'associazione si batte anche per favorire l’introduzione di “misure per prevenire l'abuso dei contratti a termine” e che nel frattempo Anief è riuscita ad ottenere “dal Parlamento italiano una legge che concede a chi fa ricorso con più di tre anni su posto vacante, il diritto ad avere da 4 a 24 mensilità come risarcimento”. Gli altri emendamenti citati da Pacifico riguardano “i buoni pasto, la certificazione e la valorizzazione del lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata). Tanti emendamenti per i quali speriamo che il Parlamento ci ascolti perché è un momento veramente particolare dove bisogna investire nella scuola italiana. Quando si ritiene di avere ragione, ma purtroppo non si ottengono delle risposte dalla politica si contestano questi diritti in tribunale. In Italia e in Europa negli anni abbiamo vinto tante vertenze. Siamo cresciuti del 30% delle deleghe, nelle ultime rilevazione dei dati. Ora puntiamo al rinnovo con i voti e con il favore degli elettori e delle elettrici”.