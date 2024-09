Secondo i sondaggi del Grande Fratello, chi tra Amanda, Helena, Iago e Shaila è in pericolo?

Durante la prossima puntata del Grande Fratello, i risultati del televoto metteranno a rischio uno tra Amanda Lecciso, Helena Prestes, Iago Garcia e Shaila Gatta. L'individuo con meno voti sarà il primo candidato per l'eliminazione giovedì 3 aprile. Amanda Lecciso, meno conosciuta rispetto alla sorella Loredana, sembra essere la più in pericolo, non avendo fatto grande impressione nel corso delle sue due settimane nella Casa.

Nel corso dell’episodio serale del Grande Fratello, assisteremo alla rivelazione dei risultati del televoto con Amanda Lecciso, Helena Prestes, Iago Garcia e Shaila Gatta come nominati. Gli spettatori sono invitati a scegliere il loro favorito, e la persona che riceve meno voti sarà designata come primo candidato per l’eliminazione giovedì 3 aprile, durante la sesta puntata. Secondo i risultati preliminari di questo televoto, le cose sembrano piuttosto definite.

