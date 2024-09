Secondo il procuratore di Perugia, altre 200 mila registrazioni sono state rimosse dal database del Dna.

La Procura di Perugia sostiene di aver evidenziato più di 200 mila documenti scaricati non autorizzati dal tenente Pasquale Striano dalla Direzione nazionale antimafia. Questa documentazione, in aggiunta a quella precedentemente contestata, serve a supportare le misure cautelari e sarà successivamente analizzata e contestata a Striano. I download non autorizzati risalgono al periodo 2019-2022, quindi prima dell'inizio delle indagini a Perugia e del trasferimento di Striano.

