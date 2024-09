Secondo la CNN, il Bayesian potrebbe contenere una ricchezza di informazioni che potrebbero attrarre l'interesse di Russia e Cina.

I subacquei che indagano sul naufragio del Bayesian chiedono più sicurezza, temendo l'interesse di governi stranieri per le informazioni riservate presenti a bordo, come segnalato dalla CNN. Il natante, affondato il 19 agosto vicino alla Sicilia, potrebbe contenere dati di intelligence occidentali. Un funzionario ha riferito l'esistenza di casseforti con hard disk criptati contenenti informazioni ultra-confidenziali. Inizialmente si temeva il furto di oggetti preziosi, ora si preoccupa per un possibile interesse da parte di governi esteri. Una richiesta di rafforzamento della sicurezza del relitto è stata accolta e attuata.

In base a quanto riportato dalla stazione televisiva americana, citando un funzionario coinvolto nei piani di recupero del Bayesian, che giace sul fondo del mare a circa 50 metri di profondità, esisterebbero delle casseforti stagna contenenti due hard disk criptati con informazioni ultra-confidenziali, inclusi codici di accesso e altri dati sensibili. Originariamente, le autorità locali temevano che i ladri potessero tentare di raggiungere il naufragio per rubare gioielli preziosi e altri oggetti di valore, ora invece si teme che l’interesse possa provenire anche da governi esteri, come Russia e Cina. Alcune fonti indicano che una richiesta ufficiale di rafforzare la sicurezza del relitto è stata accolta e implementata fino al momento del recupero.