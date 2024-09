Secondo Landini della Cgil, da ottobre si inizia con la mobilitazione, e questo è solo l'inzio.

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha dichiarato la determinazione dell'organizzazione a utilizzare tutti i mezzi democratici per raggiungere i loro obiettivi. Ha annunciato due date importanti: lo sciopero unificato dei lavoratori metalmeccanici il 18 ottobre e un raduno con la Uil e i settori del pubblico il 19 ottobre, con focus sul rinnovo del contratto nel settore sanitario. Landini afferma che non si fermeranno fino a quando non avranno ottenuto i traguardi prefissati.

Siamo determinati a sfruttare ogni mezzo che ci viene offerto dalla democrazia. Procederemo passo dopo passo ma voglio essere esplicito: non ci arresteremo e nessuno riuscirà a farlo finché non avremo conseguito i traguardi che abbiamo stabilito. Questa è la dichiarazione del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, puntualizzando che “ci sono già due date in programma: lo sciopero unificato dei lavoratori metalmeccanici il 18 ottobre e il raduno con la Uil assieme ai settori del settore pubblico il 19 ottobre, iniziando dal rinnovo del contratto nel settore sanitario. Questo non sarà altro che l’esordio della mobilitazione”.