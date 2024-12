Senato: La Russa, 'schermaglie in schieramenti allontanano elettori'**

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – "Ci sono tensioni all'interno degli schieramenti: Cinquestelle nel campo progressista che rinfaccia qualcosa alla Schlein e anche nel campo di centrodestra qualche tensione tra Forza Italia e la Lega l'abbiamo vista e l'abbiamo letta. Sono schermaglie, a destra come a sinistra, che di solito non portano mai bene all'Italia. Alla fine credo che la chiarezza dei rapporti all'interno delle coalizioni e all'interno delle forze politiche sia un modo per avvicinare alla politica gli italiani". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando all'Assemblea nazionale di Noi moderati.

"Se parliamo di astensione in crescita -ha aggiunto la seconda carica dello Stato- dobbiamo anche chiederci non solo se la causa è una tendenza mondiale, europea all'abbassamento, ma anche se figlia di certe tensioni, di certi conflitti, di certe schermaglie che risultano incomprensibili per molti italiani e che li inducono a disertare le urne. Una maggiore chiarezza e compattezza all'interno delle grandi famiglie significa bene per l'Italia, nel centrodestra come nel centrosinistra. Ed è quello che mi auguro Noi moderati voglia contribuire a realizzare".